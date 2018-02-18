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MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

E-Devlet'ten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 03:04..
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MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

Milli Savunma Bakanlığı, 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

E-DEVLET'TEN ŞEHİT LİSTESİ

E-Devlet'ten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için bakanlığın internet sitesindeki listeden arama yapabiliyor.

MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

SİSTEM, KIRIM SAVAŞI'NA KADAR GİDİYOR

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Uygulamanın başlamasıyla yaşanan yoğunluktan ötürü bakanlığın ilgili sayfası, E-Devlet'in soyağacı sisteminin bir benzeri sorun yaşadı ve geçici olarak hizmetini durdurdu.

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