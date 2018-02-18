MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

Milli Savunma Bakanlığı, 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

E-DEVLET'TEN ŞEHİT LİSTESİ

E-Devlet'ten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için bakanlığın internet sitesindeki listeden arama yapabiliyor.

SİSTEM, KIRIM SAVAŞI'NA KADAR GİDİYOR

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB’nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.

İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Uygulamanın başlamasıyla yaşanan yoğunluktan ötürü bakanlığın ilgili sayfası, E-Devlet'in soyağacı sisteminin bir benzeri sorun yaşadı ve geçici olarak hizmetini durdurdu.