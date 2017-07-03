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MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Motorlu Taşıtlar Kanunu gereğince MTV'nin ilk taksitini ocak ayı içerisinde yatıran araç sahipleri, ikinci taksiti de bu ay ödeyecek.

03.07.2017 - 15:33
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MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Mükellefler 2017 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

MAĞDURİYET UYARISI

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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