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Muallim ABD'nin saldırısından sonra Moskova'ya gidiyor

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ABD'nin Humus yakınlarındaki bir askeri üssü vurması nedeniyle Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

11.04.2017 - 15:39
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Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, İdlib ve Humus'ta yaşanan gelişmelerin ardından Velid Muallim'in Moskova'yı ziyaret etmek gibi bir planının olup olmadığı sorusu karşısında, "Muallim'in, son gelişmeler nedeniyle çok yakın bir zamanda Moskova'yı ziyaret edebileceğini söyleyebilirim." dedi.

KİMYASAL SALDIRI

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusunun İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediğini iddia etmişti. Suriyeli yetkililerse bu iddiaları reddetti ve Han Şeyhun'da Fetih el Şam'a (eski ismiyle El Nusra) ait bir kimyasal silah deposunu vurduklarını söyledi.

ABD ise kimyasal saldırı iddialarını gerekçe göstererek Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssünü vurdu. Böylece ABD Suriye'de ilk kez orduyu hedef almış oldu.

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