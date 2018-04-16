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Muazzez Abacı: Öldüm ve geri geldim

Muazzez Abacı, yoğun bakım ünitesinde geçirdiği günlerde ölümle yüzleştiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 06:28..
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ÜÜ

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Liftime TV’de yayınlanan bir programa konuk oldu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"SEZGİLERİM HASTALIKTAN SONRA DAHA DA GÜÇLENDİ"

Maksim Gazinosu’nda çalıştığı yıllarda zatürre nedeniyle hastanelik olduğunu söyledi. Abacı, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: “İki gün şiddetli ateşim var ve gribim diye antibiyotik alıp sahneye çıkıyordum. Neticede sahnede baygınlık geçirip düştüm. Apar topar hastaneye kaldırıldım ve yoğun bakıma alındım. Kızım Saba’ya haber vermemelerini tembih etmiştim, fakat beni dinlememişler. Üç-dört gün sonra Saba’nın elimi tutmasıyla uyandım. Ben orada ölümle burun buruna geldim. Yoğun bakımda uyanana kadar geçirdiğim üç-dört günle ilgili sadece rüyamı hatırlıyorum. Annemle babamı gördüm. Babam ‘Kızımı özledim’ diyordu, annem de ona ‘Hayır, özleme. Saba var’ diyordu. Böyle bir mağaranın içinde, tuhaf ışıklı bir halde gördüm tüm bunları. Gerçekten gittim ve geri geldim. Zaten sezgilerim doğuştan açıktı, hastalık sonrası sezgilerimde daha da güçlenme oldu.”

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