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Muazzez Ersoy yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Sanatçı Muazzez Ersoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA | 27.12.2017 - 15:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muazzez Ersoy, AA ekibini Etiler'deki evinde kabul etti. AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Ersoy, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"ERDOĞAN SEVGİSİ" FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

İlk olarak "haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Ersoy, AA foto muhabiri Kayhan Özer'e ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli Konseyi'ni ziyaretinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir kız çocuğuyla çekilen "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafa oy verdi.

Muazzez Ersoy yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Ersoy, "Yaşam kategorisi"nde tercihini AA foto muhabiri Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "Spor kategorisi"nde ise Abdullah Coşkun imzası taşıyan "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Muazzez Ersoy yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Fotoğrafların çok güzel olduğunu, birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını belirten Ersoy, fotoğrafların hayat içindeki sevinç ve dramları belgeleyen eserler olduğunu söyledi.

Sanatçı Ersoy, bütün fotoğrafların çok büyük anlamlar yüklü olduğunu vurgulayarak, "Mutluluk verici fotoğraflar olduğu kadar insanın içini acıtan fotoğraflar da var. Suriye'de, Filistin'de olan olaylar, bebekler, çocuklar, masum insanlar. Bir tarafta sevinen mutlu insanlar, bir tarafta azmine sevgisini de katarak sporda mücadelesini veren, mutluluk yaşayan çok güzel insan kareleri vardı." şeklinde konuştu.

Muazzez Ersoy yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

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