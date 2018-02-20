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Muazzez Ersoy'u köpek ısırdı

Muazzez Ersoy, yardımcısının yolda bulup getirdiği, sahiplendirmek için ofise aldığı köpek tarafından ısırıldı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 07:57..
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Hayvanseverliği ile tanınan Muazzez Ersoy sokakta bulup beslediği köpek tarafından saldırıya uğradı. Sanatçı, olayın sahipsiz köpek ile kendi köpeğinin kavgasını ayırmaya çalışırken yaşandığını söyledi.

Muazzez Ersoy'u köpek ısırdı

4 DİKİŞ ATILDI

Ersoy, “Menajerim sokakta bir köpek bulmuş, çok benzediği için onu benim köpeğim Şanslı sanmış. Levent’teki ofisimize aldık, besledik. Sahibini arayacak, sahibi çıkmazsa sahiplendirecektik. Ama bugün talihsiz bir olay oldu. Benim köpeğimle oynuyorlardı, birden kavga etmeye başladılar. Ayırayım derken de elimi ısırdı. Dört dikiş atıldı. Şimdi de aşı yaptıracağım." dedi.

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