taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.157
USD
3,7995
EURO
4,5448
ALTIN
161,16
PETR
69,4600

Müberra Gürel'in çok okunan 'Dijital Kehanet' kitabı

Yazarın kitabı geçtiğimiz yıl Destek Yayınları etiketiyle kitapseverler tanıştı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 13:07..
  1. Haberler
  2. Kitap

Bilim insanları, İtalya'nın Roma kentinde dokunma hissini iletebilen ve laboratuvar dışında kullanılabilen ilk biyonik eli tanıttı. Biyonik elin takıldığı kişi, yaklaşık 25 yıl önce elini kaybeden Almerina Mascarello oldu. Mascarello "Neredeyse elim geri gelmiş gibi oldu" dedi. Aynı ekip 2014'te de hisleri iletebilen ilk biyonik eli geliştirmişti. Ancak bu elin bağlı bulunduğu bilgisayar çok büyük olduğu için yalnızca laboratuvarda kullanılabiliyordu.

BİLİMSEL KADIN YAZARI

Bilim insanları elin çalışması için gereken bilgisayarı bir sırt çantasına sığdırmayı başararak biyonik eli ilk defa taşınabilir hale getirdi. Biyonik eli geliştirenler arasında İtalya, İsviçre ve Almanya'dan mühendisler, sinirbilimciler, cerrahlar ile elektronik ve robot uzmanları bulunuyor.

BBC Türkçe’de yer alan haberi değerlendiren Dr. Müberra Gürel konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin ilk bilimsel kadın yazarı Dr. Müberra Gürel’in yapay zekâ, kuantum teknolojisi, teknolojik tekillik, humanoid gibi dünyanın kaderini değiştirecek konulara yer verdiği Dijital Kehanet isimli kitabında biyonik kol ve siborg ile ilgili de bir bölüm bulunuyor. Bu gelişmeleri yorumlayan Gürel, biyonik uzuvların gelecekte daha çok karşımıza çıkacağını belirtti:

Müberra Gürel'in çok okunan 'Dijital Kehanet' kitabı

BİYOLOJİK BİLİMİ

“Biyonik bilimi makine ile insan vücudunu buluşturuyor. Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz gibi bir canlının herhangi bir parçasını bir mekanik cihaz ile birleştirmek mümkün. Yakın gelecekte bunu daha çok göreceğiz. Bilimadamları fiziksel kayıplarda insanların ömrünü uzatabilmek ve kaliteli bir yaşam yaşamaları için insan vücuduna ne gibi eklentiler yapılabileceğini araştırıyor ve teknolojiler geliştiriyor."

Gürel şöyle devam ediyor:

“Önümüzdeki on yıl içerisinde biyonik parçaların satışa uygun hale geleceği tahmin ediliyor, ancak yine de birçok hastanın bütçesini aşacaktır. Şüphesiz bu teknolojilerin bilgisayarları bir cep telefonu büyüklüğüne küçültülecek. Başka bir deyişle; her türlü ortamda vücudumuza monte edilen biyonik parçayı kullanabileceğiz.

“Biyonik parçaların takıldığı her bir insan birer siborga dönüşmüş oluyor. Çünkü siborg, yeni ortamlara uyum sağlaması amacıyla biyonik parçalar eklenmiş bir organizmadır; yani insan ve makineden oluşan sibernetik bir yapı.

Müberra Gürel'in çok okunan 'Dijital Kehanet' kitabı

Müberra Gürel

“Gelecekte biyonik parçalar ile insan bedenini yeniden tasarlamak mümkün olacak. Hatta buna ek olarak insan DNA’sında yapılacak değişimler ile insanın üst tasarımı yapılabilecek. Bilgisayarın işlem gücü insan vücudu ile birleşince süper insan kavramı ile tanışacağız.

“Biyonik teknoloji ile siborg askerler yaratmak mümkün. Askerlerin uzuvları, gözleri, kulakları, alyuvarları vs. biyonik parçalar veya nanobotlar ile değiştirilerek duygusuz, acı hissetmeyen askerlere dönüştürülebilir.”

Yazar: Müberra Gürel

Yayınevi: Destek Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Bilim

Dili: Türkçe

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

idefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Maksim Gorki’nin ünlü romanı: Ana
Rus yazar Maksim Gorki, romanında dönemin toplumsal kavgalarını oğul Pavel ve annesi Pelage’nin kişiliği ve hayatı etrafında sert eleştirilerle dile getiriyor.
İlber Ortaylı'dan yeni kitap
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün hayatını anlattığı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' adlı kitabı, Kronik Kitap etiketiyle yayımlandı.
Türk yazarlar kitap okurken
Türk yazarlarının kitap okurken çekilmiş fotoğrafları.
Raflarda yerini alan kitaplar
Okuyucularıyla tanışmayı bekleyen yeni eserler, raflarda yerini aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

469
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

42
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

138
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

93
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

44
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

78
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM