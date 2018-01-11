Müberra Gürel'in çok okunan 'Dijital Kehanet' kitabı

Bilim insanları, İtalya'nın Roma kentinde dokunma hissini iletebilen ve laboratuvar dışında kullanılabilen ilk biyonik eli tanıttı. Biyonik elin takıldığı kişi, yaklaşık 25 yıl önce elini kaybeden Almerina Mascarello oldu. Mascarello "Neredeyse elim geri gelmiş gibi oldu" dedi. Aynı ekip 2014'te de hisleri iletebilen ilk biyonik eli geliştirmişti. Ancak bu elin bağlı bulunduğu bilgisayar çok büyük olduğu için yalnızca laboratuvarda kullanılabiliyordu.

BİLİMSEL KADIN YAZARI

Bilim insanları elin çalışması için gereken bilgisayarı bir sırt çantasına sığdırmayı başararak biyonik eli ilk defa taşınabilir hale getirdi. Biyonik eli geliştirenler arasında İtalya, İsviçre ve Almanya'dan mühendisler, sinirbilimciler, cerrahlar ile elektronik ve robot uzmanları bulunuyor.

BBC Türkçe’de yer alan haberi değerlendiren Dr. Müberra Gürel konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin ilk bilimsel kadın yazarı Dr. Müberra Gürel’in yapay zekâ, kuantum teknolojisi, teknolojik tekillik, humanoid gibi dünyanın kaderini değiştirecek konulara yer verdiği Dijital Kehanet isimli kitabında biyonik kol ve siborg ile ilgili de bir bölüm bulunuyor. Bu gelişmeleri yorumlayan Gürel, biyonik uzuvların gelecekte daha çok karşımıza çıkacağını belirtti:

BİYOLOJİK BİLİMİ

“Biyonik bilimi makine ile insan vücudunu buluşturuyor. Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz gibi bir canlının herhangi bir parçasını bir mekanik cihaz ile birleştirmek mümkün. Yakın gelecekte bunu daha çok göreceğiz. Bilimadamları fiziksel kayıplarda insanların ömrünü uzatabilmek ve kaliteli bir yaşam yaşamaları için insan vücuduna ne gibi eklentiler yapılabileceğini araştırıyor ve teknolojiler geliştiriyor."

Gürel şöyle devam ediyor:

“Önümüzdeki on yıl içerisinde biyonik parçaların satışa uygun hale geleceği tahmin ediliyor, ancak yine de birçok hastanın bütçesini aşacaktır. Şüphesiz bu teknolojilerin bilgisayarları bir cep telefonu büyüklüğüne küçültülecek. Başka bir deyişle; her türlü ortamda vücudumuza monte edilen biyonik parçayı kullanabileceğiz.

“Biyonik parçaların takıldığı her bir insan birer siborga dönüşmüş oluyor. Çünkü siborg, yeni ortamlara uyum sağlaması amacıyla biyonik parçalar eklenmiş bir organizmadır; yani insan ve makineden oluşan sibernetik bir yapı.





Müberra Gürel

“Gelecekte biyonik parçalar ile insan bedenini yeniden tasarlamak mümkün olacak. Hatta buna ek olarak insan DNA’sında yapılacak değişimler ile insanın üst tasarımı yapılabilecek. Bilgisayarın işlem gücü insan vücudu ile birleşince süper insan kavramı ile tanışacağız.

“Biyonik teknoloji ile siborg askerler yaratmak mümkün. Askerlerin uzuvları, gözleri, kulakları, alyuvarları vs. biyonik parçalar veya nanobotlar ile değiştirilerek duygusuz, acı hissetmeyen askerlere dönüştürülebilir.”

Yazar: Müberra Gürel

Yayınevi: Destek Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Bilim

Dili: Türkçe

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

idefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]