Mucit hemşirelerden 250 tıbbi buluş

Sağlık hizmetinin vazgeçilmez ve kritik aktörlerinden olan hemşireler, tedavi ve bakım hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri fikirlerle de dikkati çekiyor.



Bu kapsamda Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, anne ve bebeklerin hayatını kolaylaştıracak aletler geliştiriyor.



Sağlık alanında farklı ve yeni fikirlerle yaklaşık 5 yılda 250 ürün geliştiren hemşireler, buluşlarının 30'u için de patent almayı başardı.



Şu anda 20 ürünün daha patent sürecinin tamamlanmasını bekleyen mucit hemşireler, geliştirdikleri ürünlerin sağlık hizmetinde kullanılması ve dünyaya da tanıtılması için destek bekliyor.

"BULUŞLARIN YÜZDE 30'UNUN PATENTİ TAMAM"

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Yeliz Doğan Merih, ilk çalışmalara 2012'de başladıklarını belirtti.



Merih, "Çalışmalarımızın amacı farklı, değişik fikirlerin hayata geçirilmesi, yani inovasyon sürecini desteklemekti. Çünkü ülkemizin 2023 hedefleri içerisinde, Türkiye'ye inovasyon temalı katma değer kazandırmak var. Biz de hemşirelik mesleği olarak bu sürece destek olmak istedik. Hasta bakım kalitesini artırmak, bakım maliyetlerini azaltmak, hastalarımızın gerçekten etkin ürünlerle hizmet almaları açısından yeni ve farklı ürünler geliştirmek istedik." diye konuştu.

"250 TIBBİ BULUŞ HAYATA GEÇİRİLDİ"

Sadece Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri olarak 250 tıbbi buluşu hayata geçirdiklerini dile getiren Merih, şunları kaydetti:



"Bunların 30'una patent aldık. Patent belgesi alma süreci biraz uzun sürüyor. Ayrıca bu buluşlardan da 20'sinin patent süreci devam ediyor. Bu ürünler belgelerini aldıktan sonra hayata geçmek için hazır hale gelecek. Onun için çaba harcıyoruz. Biz, 2012'de çalışmalara başladığımız için daha konsept devam edebildik. Bu süreci sadece ortaya çıkarmak yetmiyor. Hemşireleri desteklemek, rol, model olmak, fırsatları kullanmaları için destek olmak önemli. Biz Zeynep Kamil'de 5 yılda çok hızlı ilerledik ama Türkiye çapında ihtiyacı olan çok hemşiremiz var. Bu kapsamda da 2016'da derneğimizi kurduk. Burada hem yarışmamıza hem de sempozyumumuza Türkiye genelinden birçok hemşire başvurdu. Sadece geçen sene Türkiye genelinden 300 başvuru oldu. Bunların toplamına baktığınız zaman ciddi oranlara tekabül etti."

Yeliz Doğan Merih, "Üretim, yenileşim, inovasyon, katma değer gibi faktörleri desteklemek açısından biz bu yola çıktık. Bu ürünler hayata geçerse öncelikle ülkemizdeki sağlık bakım kalitesini artırmak adına çok önemli bir adım atılacak. Ayrıca ihracatla bu ürünlerin dünyada hayata geçirilmesi sağlanacak. Biz hemşireler olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Gerçekten mesleki anlamda önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama gerçekten seri üretim için desteğe ihtiyacımız var." dedi.