Müdahalelere rağmen büyüyen ülke: Türkiye

Türkiye son zamanların en büyük mücadelesini veriyor. Yeni bir milli mücadele ruhuyla atılımlarını bir bir gerçekleştiren Türkiye, bir yandan terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında operasyonlarını sürdürüyor, diğer yandan da yerli ve milli ruhunu kazandırmaya, büyütmeye çalışıyor ve bu çalışma meyvelerini vermeye devam ediyor.

BÜYÜME ORANI 7,4

Türkiye'nin ekonomik alanlarda gerçekleştirdiği reform ve gelişim kendini gösteriyor. Özellikle devlet tarafından verilen teşvik ve sanayi alanında yapılan atılımlar Türkiye'ye yine artı değer olarak döndü.

TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerinde Türkiye'nin 2017 4'üncü çeyreğini 7,4 büyüme ile kapadığı açıklandı. Bu büyümede özellikle sanayi alanında atılan adımların etkili olduğu belirtilirken, tarım ve ticaret alanında yürütülen teşvik sistemlerinin de önemli ölçüde etki sağladığı görüldü.

BÜYÜME HERŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Batı'nın özellikle ekonomik yönde uyguladığı Türkiye karşıtı kara propaganda karşılığını bir türlü vermedi. Gerek turizm gerek ekonomi ve gerek sanayi üzerinde Avrupa ve ABD'nin yürüttüğü çalışmalar başarılı olamadı.

Terör, sınır ötesi operasyonlar ve uluslararası siyaseti bahane ederek Türkiye'ye tehditler, yaptırımlar uygulatmaya çalışan Batı, yine aynı yaptırımları ekonomik danışma şirketleri üzerinden kara propaganda yapmaya çalışmıştı. Her türlü kötü haberi Türkiye ile özdeşleştiren, algı oluşturmaya çalışan Batı bu sefer de kazanamadı, Türkiye yine büyüyüşünü sürdürdü.

TÜRKİYE ŞAHLANACAK

Kendi dertlerini bir kenar bırakarak tüm uğraşılarını Türkiye üzerine koyan, FETÖ/PYD/PKK gibi proje terör örgütleriyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan Batı, Türkiye'nin bir türlü batırılamayacağının farkına geç de olsa varacak. Son olarak Döviz kozunu uygulayanlar, bugün TÜİK verilerinin açıklanmasıyla bir kez daha hayal kırıklığına gömüldü.

Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği yükselişini 2018 yılında şahlanış hareketi ile tamamlamayı planlıyor. Buna en güzel örnek ise kendi söküğünü dikebilen bir ülke haline gelebilmemiz oldu. Öyle ki sınır ötesinde ABD'ye, Batı'ya "güvenli/tampon bölge" oluşturmak için çağrıda bulunan Türkiye yerine güvenli bölgeyi kendi oluşturan Türkiye'nin devri başladı...