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133 gardiyan Nihat Doğan'a öfkeli

Ünlü türkücü, Muğla'daki infaz koruma memurlarına "alçak gardiyanlar" demişti.

05.06.2017 - 13:23
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133 gardiyan Nihat Doğan'a öfkeli

Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirmesi üzerine Nihat Doğan'dan şikayetçi oldu.

KAMU DAVASI AÇILDI

Muğla Asliye Ceza Mahkemesinde Doğan hakkında "birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Doğan, infaz koruma memurlarına yönelik "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanmıştı.

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