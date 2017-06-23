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Müezzinoğlu: Türkiye'de 1 milyon 100 bin işsiz genç var

Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 1 milyon 100 bin gencin işsiz olduğunu açıkladı.

23.06.2017 - 04:17
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ne geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Müezzinoğlu, Koçak Farma ilaç fabrikasında incelemelerde bulundu.

"İNSÜLİNİ YERLİ SERMAYE HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Müezzinoğlu, üretim tesislerini gezdikten sonra konferans salonunda sektör temsileri ile bir araya gelerek, ilaç sektöründeki sıkıntılarını dinleyerek not aldı. Müezzinoğlu, "Türkiye’nin gelecek vizyonunda çok önemli yeri olan ilaç sektöründeki çalışanlarımızla iftar yapmak istedik. İki üç yıldır insülin konusunda sektör temsilerini üzdük, fakat bir taraftan da sahip çıktık. İnsülini yerli sermaye haline getireceğiz” dedi.

Müezzinoğlu: Türkiye'de 1 milyon 100 bin işsiz genç var

"1 MİLYON 100 BİN GENÇ İŞSİZ"

İlaç sanayisinin yerli ve milli boyuta yükselmesi için yanlarında olmaya gayret ettiklerini kaydeden Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"Özellikle yerli insilün bizi en çok heyecanlandıran bir konuydu. Epeyce yorulduk, zaman zaman sizleri üzdük. Paylaşarak bu kazanımı sağladık. Ülkem adına mutluyum, geleceği adına da umutluyum. Daima sizlerin yanınızda olacağız. Türkiye dünya ile yarışan bir ülkedir. Büyük Türkiye milleti, büyük muhasır medeniyet seviyesinin üzerinde yürüyebilecek gücü de var, iradesi ve dinamiği de vardır. Ülke olarak genç bir nüfusumuz var. Bu alanda gençlerimiz ile geleceğe muasır medeniyet seviyesine ulaşacağız. Önümüzdeki süreçte nitelikli gençlik ve nitelikli genç istihdamına özel planlar hazırlıyoruz. 2016 yılında yaşadığımız olağanüstü olumsuzların sıkıntılarını geride bıraktık. Artık Türkiye yüzde 5’lerin üzerine çıkan büyümeleri yakaladı. İstihdamda da çok hızlı artışları yakaladık.

Müezzinoğlu: Türkiye'de 1 milyon 100 bin işsiz genç var

Yüzde 13’lere yükselen işsizlik oranları, yüzde 11.7’lere indi. Gelecek ayın rakamı ise inşallah yüzde 11’lerin altına inecektir. Hızla tek haneli rakamlara inmiş olacağız. İşsizlik ile yaptığımız bu mücadele de bizim temel sorunlarımızdan birisiydi. Yüzde 24’lerden yüzde 21’lere indirdiğimiz genç işsiz kitlemiz var. Bu genç işsiz kitlemiz yaklaşık 1 milyon 100 bin nüfusa sahip. Bu gençlerimizin bir çoğu da üniversite ve lise mezunudur. Bunların tamamı genç ve sağlıklı, diğer taraftan da eğitimlidir. Bunları nitelikli elamanları, üreticileri çalışanları yapmak, nitelikli girişimci olmaları ile projelerle destekte bulunacağız. 1 milyon 100 bin eğitimli insanımızı alanlarında çok daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarını tamamlıyoruz. Bayramdan sonra eylem planlarımızı sizlerle paylaşacağız. Türkiye’nin yarınları daha iyi olsun diyoruz. Ülkenin potansiyeli bu anlamda var. Bu ülkenin potansiyeline inanan asla kaybetmez.”

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