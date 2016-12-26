Müezzinoğlu'na rakı vermiyorsunuz bu nasıl laiklik sorusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'deki bir toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci, Bakan Müezzinoğlu'na, zamlar nedeniyle kaçak içki üretim ve tüketiminin arttığını, hatta gençlerin uyuşturucu maddeleri denediğini söyleyerek bu konudaki düşüncelerini sordu.

İSMET İNÖNÜ'LÜ CEVAP

Bakan Müezzinoğlu bu soruya, dün İsmet İnönü'nün 43. ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

"Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam millet zaten fakir fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız'. Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz."

"BENİM LAİKLİK ANLAYIŞIM BUDUR"

Aynı gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakı yok. Bu nasıl laiklik?" eleştirisi üzerine de Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu: "Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları olduğu bilinen bir gerçek. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayışım budur."