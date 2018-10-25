Müftü atamaları Resmi Gazete'de

1 Hindistan'da zika virüsü vakaları artıyor Racastan eyaletinde, zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 131'e çıktı.

2 Seren Serengil'den Gülben Ergen yorumu Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlardan dolaya 3 gün hapis yatan Seren Serengil yine kendisini tutumadı.

3 Çin ve Rusya, Myanmar toplantısını engellemek istedi Arakanlı mültecilere yönelik soykırımın görüşülmesini BM Güvenlik Konseyi'ne taşımak istemeyen Çin'e destek veren Rusya ve Bolivya, Myanmar toplantısını engelleyeme çalıştı

4 İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım 2 ay yüzde 50 indirimli Başta Avrupa olmak üzere dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Yeni Havalimanı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım desteği! Başkan Mevlüt Uysal müjdeyi açıkladı.

5 Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde hedeflediği 9 ili açıkladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere ilişkin iddialı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'yı istediklerini belirtti.

6 Tophane Saat Kulesi'ne PVC kaplama Bursa'da, 1905 yılında kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi'nde, son yapılan restorasyonda PVC kaplama kullanılması tepki çekti.