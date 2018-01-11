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Müftü'den cemaat ve tarikatlar denetlensin çıkışı

İstanbul Müftüsü Yılmaz, Türkiye'de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın, şeffaf ve denetlenebilir olmamasının, gerçekten ciddi bir problem olduğunu söyledi.

AA | 11.01.2018 - 10:28..
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Müftü'den cemaat ve tarikatlar denetlensin çıkışı

hasan kamil yılmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alan müftü ve vaizlerin yetiştirildiği İstanbul'daki Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi "Yol Ahlâkı" konulu konferans düzenlendi.

Burada, denetlenebilir olmanın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en büyük avantajı olduğunu vurgulayan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'de cemaat ve tarikatların denetlenmediğine dikkat çekti:

"BÜYÜK BİR PROBLEM"

"Bugün Türkiye’de İslam adına faaliyet gösteren pek çok cemaat ve tarikatın şeffaf ve denetlenebilir olmaması gerçekten bir problemdir.

OSMANLI'DAN ÖRNEK VERDİ

Osmanlı döneminde devlet bu tip tarikat yapılarını denetlemeyi gündemine almıştır. Çünkü onlardan çok çekmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşı'ndan sonra Şeyh Bedreddin vak'ası Osmanlı’nın başına 10-15 yıllık bir sıkıntı meydana getirmiştir. Şeyhliği, şahlığa çevirmek isteyen bu zat, Osmanlı’ya bir fetret dönemi yaşatmıştır. Osmanlı, bunun farkındadır.

"DİYANET'İN ALGISI DA BUDUR"

Bu yüzden Meşihat makamının içerisinde birimler kurarak, tarikatları kontrol etmek istemiştir. Diyanet’in algısı da budur."

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