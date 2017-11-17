Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında

Mugabe, başkent Harare'deki Zimbabve Open Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Mugabe'nin, bu sabah ordunun görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamasının ardından törene katılması dikkat çekti.

ORDUDAN "HER ŞEY NORMAL" MESAJI

Analistler, ordunun, ülkede her şeyin "normal" olduğu izlenimini vermeye çalıştığını belirtiyor.

Ordudan yapılan açıklamada, dün akşam yapılan görüşmenin ardından Mugabe'nin çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Daha önce ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü