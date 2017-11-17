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Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, çarşamba yaşanan askeri müdahalenin ardından ilk kez halk arasına çıktı.

17.11.2017 - 14:02
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Mugabe, başkent Harare'deki Zimbabve Open Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Mugabe'nin, bu sabah ordunun görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamasının ardından törene katılması dikkat çekti.

Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında

ORDUDAN "HER ŞEY NORMAL" MESAJI

Analistler, ordunun, ülkede her şeyin "normal" olduğu izlenimini vermeye çalıştığını belirtiyor.

Ordudan yapılan açıklamada, dün akşam yapılan görüşmenin ardından Mugabe'nin çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında

Daha önce ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü

Zimbabve'de Mugabe darbe sonrası ilk kez halk arasında

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