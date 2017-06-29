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Muğla Datça'da orman yangını

Muğla Datça'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. 4 saatlik çalışmayla anca söndürülebildi.

29.06.2017 - 07:41
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Yangın, Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı Mevkii'ndeki Katı Atık Depolama Tesisleri yakınlarında çıktı. Yol kenarından başladığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Muğla Datça'da orman yangını

100 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE ETTİ

Alevleri görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri 13 arozöz, 4 iş makinesi, 4 su tankeri ve 100 kişiden oluşan ekiple alevlere müdahale etti.

Muğla Datça'da orman yangını

4 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Yangının ortasında kalan kümesteki hayvanlar tahliye edilerek kurtarılırken, kullanılmayan bir baraka da yandı. Marmaris Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, yaklaşık 4 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini ve yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

Muğla Datça'da orman yangını

"KUNDAKLANMIŞ OLABİLİR"

Emecik Mahallesi sakinlerinden 61 yaşındaki Halil Yıldız ile kardeşi 51 yaşındaki Ali Yıldız bölgede 1 ay önce de yangın çıktığını ancak, kısa sürede söndürüldüğünü anlattı. Halil Yıldız, "Son yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bir ay arayla iki yangın çıkması manidar. Kundaklanmış olabilir" dedi.

Muğla Datça'da orman yangını

Muğla Datça'da orman yangını

Muğla Datça'da orman yangını

Muğla Datça'da orman yangını

Muğla Datça'da orman yangını

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