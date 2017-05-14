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Muğla kazasının ardından cenazeler İzmir'e getirildi

Muğla’da, yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazeleri İzmir'e getirilmeye başlandı.

14.05.2017 - 08:56
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Marmaris Karayolu’nun Sakar Geçidi rampasında meydana gelen tur midibüsü faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze araçlarıyla İzmir’e getirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi’ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi’ne getirilen cenazeler, yarın defnedilmek üzere morga alındı.

Muğla kazasının ardından cenazeler İzmir'e getirildi

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeler araçlardan indirildiği sırasında gözyaşlarına boğuldu. Muğladaki faciada cenazeler İzmire getirildi, gözyaşları sel oldu...

FACİA NASIL YAŞANDI?

İzmir’den dün yola çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan, Armağan Serttaş yönetimindeki tur midibüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi‘nde keskin virajların bulunduğu rampada saat 12.10’da sürücünün kontrolünden çıkan midibüs giderek hızlandı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada midibüsten fırlayıp etrafa saçılanlar ve araçta sıkışanlar oldu.

Muğla kazasının ardından cenazeler İzmir'e getirildi

VALİ : ARAÇ ŞİRKETE AİT DEĞİL

Muğla ve Marmaris’ten kaza yerine çok sayıda ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler, Simge Sinur ve 10 aylık Nehir Sertbaş çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin yara almadan kurtulduklarını söyleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, “Bu araç şirkete bağlı değil. Bildiğimiz ticari araç. Arkadaşlar kontrollerini yaptılar. Bir sıkıntı bulmadılar. Bir şirket değil de kişilerin kendilerinden kiralayarak sağladıkları bir araç” dedi.

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