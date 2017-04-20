taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.725
USD
3,6362
EURO
3,9106
ALTIN
149,48
PETR
53,4200

Muğla kruvaziyer turizminin gözbebeği oldu

Doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile dikkat çeken Muğla'yı geçen yıl kruvaziyerle gelen 120 bin turist ve mürettebat ziyaret etti.

20.04.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Mavinin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik'in yaptığı açıklamada, Muğla'nın doğal güzellikleri, tarihi yerlere ve Yunan adalarına yakınlığı sayesinde kruvaziyer firmalarının dikkatini çektiğini söyledi.

Son yıllarda Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine önemli kruvaziyerlerin yanaştığını vurgulayan Çelik, 2016 yılında 120 bin kişinin kente gelerek hem gezdiğini hem de alışveriş yaptığını anlattı.

Muğla kruvaziyer turizminin gözbebeği oldu

"KENT EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın, kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasına girmeyi başardığını belirten Çelik, "Muğla turizmde marka bir şehir. Özellikle turistik ilçelerinin yurt dışında da biliniyor olması nedeniyle yüzen otellerin uğrak yeri haline geldi. Bundan sonraki yıllarda gelen kruvaziyer sayısının daha da artacağına inanıyorum. Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler, ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle ekim-kasım aylarında gelen kruvaziyerler esnafın da yüzünü güldürüyor." dedi.

Muğla kruvaziyer turizminin gözbebeği oldu

"15 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, geçen yıla oranla kruvaziyer ve yolcu sayısında düşüş yaşandığını fakat bu yıldan umutlu olduklarını vurguladı. Bu yıl için rezervasyon yaptıran 14 civarında kruvaziyer olduğunu ve yaklaşık 15 bin yolcu beklediklerini anlattı.

Muğla kruvaziyer turizminin gözbebeği oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

44
Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

145
Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

72
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

300
Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

274
Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

81
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM