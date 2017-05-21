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Muğla sezonu açtı

Hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak görülen Muğla yaz sezonunu açtı.

21.05.2017 - 16:11
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Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Turistlerin büyük bölümü sahilde güneşlenirken, bir kısmı da su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jetski yapmayı tercih etti.

Muğla sezonu açtı

Fethiye ilçesinde de bazı vatandaşlar, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlendi.

Muğla sezonu açtı

Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Muğla sezonu açtı

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