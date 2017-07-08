Muğla'da 1 dönüm orman yandı

İlk kez bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı'nın basın toplantısı öncesi beden dilleri tartışıldı.

5

Kısa tırnaklar için şık manikür fikirleri

Manikürün yalnızca uzun tırnaklarda güzel göründüğü gibi gene bir kanı olsa da gerçek böyle değil.