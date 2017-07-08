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Muğla'da 1 dönüm orman yandı

Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

08.07.2017 - 11:38
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Menteşe İlçesi Çiftlik Mahallesi Kurudere Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bu sabah belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeden yükselen dumanları görenler tarafından orman ekiplerine bildirildi.

1 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 amfibik uçakla havadan, 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı ve 23 orman işçisi ise karadan müdahaleye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'da 1 dönüm orman yandı


Muğla'da 1 dönüm orman yandı

Muğla'da 1 dönüm orman yandı

Muğla'da 1 dönüm orman yandı

Muğla'da 1 dönüm orman yandı

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