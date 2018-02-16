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Muğla'da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 1 milyon lirayı bulan 1 kilogram reçine esrarı ele geçirildi.

İHA | 16.02.2018 - 22:42..
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Muğla-Aydın karayolu üzerinde uygulama yapan emniyet ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 kilogram reçine esrarı ele geçirdi.

Muğla'da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

UYUŞTURUCU BAGAJDAKİ CEKETTEN ÇIKTI

İstanbul’dan Marmaris istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri Yunus K’nın üstünü ve yolcu bagaj kısmındaki ceketini aradı.

Ekipler, ceketin içerisine gizlenmiş bir kilo 40 gram reçine esrar ele geçirdi. Yunus K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla'da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

YOLCU ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen eroin yapımında kullanılan reçine esrarın yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

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