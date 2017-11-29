Muğla'da 11 askere FETÖ gözaltısı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonda, Marmaris'te 14, Bodrum'da da 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyonlarda Marmaris'te tamamı görevde olan binbaşı H.A., yüzbaşı O.C., yüzbaşı F.G., üsteğmen A.L., üsteğmen L.K., astsubay B.Ç., astsubay M.O., astsubay F.O., astsubay O.A.S. ve astsubay R.A. gözaltına alındı. Marmaris'te ayrıca 4 kişinin firarda olduğu ve arandığı bildirildi.

Bodrum'da ise daha önce ordudan ihraç edilen uzman çavuş E.A. gözaltına alındı. Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen askerlerin, İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.