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Muğla'da 126 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye'de emniyet görevlilerin yaptığı operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 126 Afganistan ve Bangladeş uyruklu göçmen yakalandı.

İHA | 24.05.2018 - 22:52..
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki jandarma ekipleri, Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup insanın olduğu ihbarını aldı. Olay yerine operasyon düzenleyen jandarma, kaçak göçmenleri yakaladı.

Muğla'da 126 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL'DAN KAMYONLA GELDİLER

Otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirilen göçmenler, sağlık ekipleri tarafından bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla aşı yaptı. Göçmenlerin denizden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

İstanbul'dan kamyonlar ile Fethiye ilçesine geldikleri öğrenilen 123 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Muğla'da 126 kaçak göçmen yakalandı


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