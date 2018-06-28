Muğla'da 172 kilo tütün ele geçirildi

Trabzon'da bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, ev sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Öldürülen yılan için, neslinin tükenme endişesine karşı çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

5

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.