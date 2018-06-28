taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,6043
EURO
5,3397
ALTIN
185,10
PETR
77,6100

Muğla'da 172 kilo tütün ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste 172 kilo tütün ve 930 bin makaron yakalandı.

DHA | 28.06.2018 - 19:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerinin sevkiyatının yapılacağını öğrenince önlem aldı. Muğla- Antalya karayolu Örnekköy yol kontrol noktasında şüpheli minibüs durduruldu.

172 KİLO TÜTÜN, 930 BİN MAKARON

R.Y. yönetimindeki 20 FM 072 plakalı minibüsün arka kısmında 172 kilo 55 gram paket tütün, 930 bin makaron ve aracın ön kısmında 48 kilo 47 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ele geçirildi. 116 bin 142 lira idari para cezası uygulanan şüpheli R.Y., serbest bırakıldı.

Muğla'da 172 kilo tütün ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

1062
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

605
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

146
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

44
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

93
Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

203
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM