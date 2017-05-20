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Muğla'da 2 liseli el ele intihar etti

Lise öğrencisi Yonca K. ile Melek B., belirlenemeyen bir nedenle 100 metrelik uçurumdan atladı.

20.05.2017 - 09:19
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Muğla’daki çeşitli liselerde eğitim gören 4’ü kız, 1’i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı’na çıktı.

EL ELE UÇURUMDAN ATLADILAR

Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca K, ile aynı yaştaki arkadaşı Melek B. henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan atladı.

Muğla'da 2 liseli el ele intihar etti

Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek B.’nin kardeşi de sinir krizleri geçirdi.

CESETLERİ BULUNDU

Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli Yonca K. ve Melek B.’ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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