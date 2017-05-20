Muğla'da 2 liseli el ele intihar etti

Muğla’daki çeşitli liselerde eğitim gören 4’ü kız, 1’i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı’na çıktı.

EL ELE UÇURUMDAN ATLADILAR

Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca K, ile aynı yaştaki arkadaşı Melek B. henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumdan atladı.

Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek B.’nin kardeşi de sinir krizleri geçirdi.

CESETLERİ BULUNDU

Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli Yonca K. ve Melek B.’ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.