Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazada bebek kurtuldu

Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazada, bir bebek camdan fırlayarak hayatta kaldı. Kaza esnasında, midibüsün ölen sürücüsü Armağan Sertbaş'ın eşi Duygu ve 11 aylık kızları Nehir de araçta bulunuyordu.

ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI, CAMDAN FIRLADI

Annesinin kucağında bulunan Nehir, midibüs 30 metrelik uçuruma yuvarlanınca camdan fırladı. 11 aylık bebek 20 metre geride otların içine düştü. Kaza yerine giden ilk ekipler hayatta kalan bebeği fark etmedi.

YOLDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ FARK ETTİ

Yoldan geçen motosikletli bir vatandaşın duyduğu ağlama sesi üzerine farkettiği; başından ve kolundan yaralanan minik bebek, hastane odasında anneannesi ve teyzesi ile kalıyor.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ AĞIR YARALI

Sağlık durumu iyiye giden bebeğin annesi ise başka bir hastanede tedavi görüyor. Baba Armağan Sertbaş ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILAR TEDAVİ GÖRÜYOR

Kazadan yaralı kurtulan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Duygu Sertbaş, Bahar Sinur ve Fatma Ecrin Ökten'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyza Nur Hano ve Cahide Özsakallı'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor.