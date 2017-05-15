Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazada tutuklama

Putin, Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi’yi beklerken vaktini piyano çalarak değerlendirdi.

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Erdoğan, Çin'deki zirvede konuşma yapan 3 liderden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin’deki Kuşak ve Yol Zirvesi'nin açılışında konuşan 3 dünya liderinden biri oldu.