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Muğla'da 24 kişinin öldüğü kazada tutuklama

Muğla'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye sevk edilen midibüsün sahibi tutuklandı.

15.05.2017 - 05:49
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Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bülent Ç, çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

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