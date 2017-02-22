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Muğla'da 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

Milas ilçesinde ihbar üzerine 31 göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

22.02.2017 - 06:09
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Milas Grup Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, İstanbul ilinden Bodrum’a göçmen taşıdıkları tespit edilen bir minibüs ile bir araç ekipler tarafından 19 Mayıs Bulvarı otobüs terminali civarında durdurdu.

Muğla'da 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

Minibüsün kapalı kasa bölümünü açan ekipler Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen 31 göçmen şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan göçmenlerin ardından her iki araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö, S.G ve C.A. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçuyla gözaltına aldı.

Şahıslar Milas’taki işlemlerinin ardından Muğla’ya sevk edilerek göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Muğla'da 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

Muğla'da 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

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