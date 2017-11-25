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Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
25.11.2017 - 01:08
Haberler
3. Sayfa
AFAD tarafından yapılan açıklamada 5.1 büyüklüğündeki
deprem
,
Muğla
'da meydana geldi.
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