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Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.11.2017 - 01:08
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Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada 5.1 büyüklüğündeki deprem, Muğla'da meydana geldi.

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