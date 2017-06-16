taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.805
USD
3,5194
EURO
3,9307
ALTIN
141,97
PETR
47,1800

Muğla'da 6 kişilik adalet yürüyüşü

Marmaris'te bir araya gelen 6 kişi, Muğla Adliyesi'ne 'Herkes için adalet' adı altında yürüyüş başlattı.

16.06.2017 - 10:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Marmaris'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye 6 kişi, 'Herkes için adalet' adlı yürüyüş düzenlemek için sosyal medyada sözleşti.

"HERKES İÇİN ADALET" YAZILI DÖVİZLERLE DESTEK

Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bir araya gelen grup, Muğla Adliye Sarayı'na yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 20 kişi, gruba, 'Herkes için adalet' yazılı dövizlerle destek verdi.

Muğla'da 6 kişilik adalet yürüyüşü

"MUĞLA ADLİYE SARAYI ÖNÜNDE EYLEMİMİZİ SONLANDIRACAĞIZ"

Yürüyüşe katılanlardan, Balyoz Davası'nda 2 yıl 9 ay cezaevinde yattıktan sonra beraat eden Deniz Kurmay Kıdemli Albay Derya Ön, etkinlik öncesi grup adına açıklama yaptı. Bir parti veya sivil toplum kuruluşu olarak değil, bireysel olarak eylem gerçekleştirdiklerini belirten Ön, "Ülkemizde yüz binlerce insan gibi bende bir dönem haksızlığa uğradım. Ülkemizde yaşanan haksızlıkları tekrar dile getirip, protesto etmek için bir araya geldik. Artık sıranın bize gelmesini beklemenin anlamı yok. Halkımızda farkındalığı artırmak ve son yaşananlarla hassasiyeti üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Etap etap Marmaris'ten Muğla'ya yürüyüş yapacağız. Pazartesi günü Muğla Adliye Sarayı önünde eylemimizi sonlandıracağız" dedi.

Muğla'da 6 kişilik adalet yürüyüşü

Açıklama sonrası grup, destek verenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek sırtlarındaki çantada 'Herkes için adalet' yazılı dövizlerle Muğla'ya gitmek için karayolunun güvenlik şeridinde yürüyüşe geçti.

Muğla'da 6 kişilik adalet yürüyüşü

İlginizi Çekebilir
Düzce'de oğlunun balkondan attığı anne konuştu
Çilimli ilçesi Yeni Vakıf köyünde şizofreni hastası oğlunun balkondan atması sonucu yaralanan 62 yaşındaki anne, taburcu edildi.
Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor
Ramazan Bayramı için Kilis'ten ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı.
KYK'da ve PTT'de FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu kapsamında KHK ve PTT'den 31 personel gözaltına alındı.
Diyarbakır'da el yapımı patlayıcının imha edilme anı
Bismil ilçesinde bulunan 200 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı, etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

489
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

151
Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

429
İran'da Kadir Gecesi

İran'da Kadir Gecesi

30
NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

121
Demet Akalın: Normal insanlar gibi borca girdik

Demet Akalın: Normal insanlar gibi borca girdik

112
Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM