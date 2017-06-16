Muğla'da 6 kişilik adalet yürüyüşü

Marmaris'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye 6 kişi, 'Herkes için adalet' adlı yürüyüş düzenlemek için sosyal medyada sözleşti.

"HERKES İÇİN ADALET" YAZILI DÖVİZLERLE DESTEK

Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bir araya gelen grup, Muğla Adliye Sarayı'na yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 20 kişi, gruba, 'Herkes için adalet' yazılı dövizlerle destek verdi.

"MUĞLA ADLİYE SARAYI ÖNÜNDE EYLEMİMİZİ SONLANDIRACAĞIZ"

Yürüyüşe katılanlardan, Balyoz Davası'nda 2 yıl 9 ay cezaevinde yattıktan sonra beraat eden Deniz Kurmay Kıdemli Albay Derya Ön, etkinlik öncesi grup adına açıklama yaptı. Bir parti veya sivil toplum kuruluşu olarak değil, bireysel olarak eylem gerçekleştirdiklerini belirten Ön, "Ülkemizde yüz binlerce insan gibi bende bir dönem haksızlığa uğradım. Ülkemizde yaşanan haksızlıkları tekrar dile getirip, protesto etmek için bir araya geldik. Artık sıranın bize gelmesini beklemenin anlamı yok. Halkımızda farkındalığı artırmak ve son yaşananlarla hassasiyeti üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Etap etap Marmaris'ten Muğla'ya yürüyüş yapacağız. Pazartesi günü Muğla Adliye Sarayı önünde eylemimizi sonlandıracağız" dedi.

Açıklama sonrası grup, destek verenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek sırtlarındaki çantada 'Herkes için adalet' yazılı dövizlerle Muğla'ya gitmek için karayolunun güvenlik şeridinde yürüyüşe geçti.