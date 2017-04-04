Muğla'da 830 litre sahte içki ele geçirildi

Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesinde bir evde kaçak içki imal edildiği duyumu alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Yatağan İlçe Jandarma ekipleri belirlenen adreste arama çalışması yaptı.
830 LİTRE VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Evin içerisinde satışa hazır durumda mutfak kısmının tabanında özel olarak hazırlanmış gizli bölümde toplam 30 litre ve sahte içki ele geçirildi. Araştırmasını sürdüren jandarma ekipleri hayvan ahırının altında özel olarak hazırlandığı tespit edilen bölümde yerde 220 litrelik varillerde üzerinde damıtma tertibatı bulunan 3 adet tam dolu, birisi yarım dolu vaziyette yaklaşık 800 litre toplamda 830 litre sathi içkiye el konuldu.