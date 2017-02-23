Muğla'da 90’lık dede telefon faturasını görünce bayıldı

Ulusal Egemenlik caddesi üzerindeki bir ceptelefonu bayisinde meydana gelen olayda, Marmaris’e 56 kilometre mesafedeki Bozburun mahallesinde oturan Hüseyin Cemil Acartürk, telefon faturasını ödemek için ilçeye geldi.

700 LİRA FATURAYI DUYUNCA BAYILDI

Bayiye giren yaşlı adam faturayı ödemek için vezneye yöneldi. Görevli adama borcunun 700 lira olduğunu söyledi. Fatura karşısında şok olan yaşlı adam fenalık geçirip bayıldı. Yaşlı adamın bayıldığını gören firma görevlileri, önce panikle ne yapacaklarını şaşırdı.

"ŞU AN KRİZ GEÇİRİYORUM, ÖLEBİLİRİM"

Kısa bir süre sonra kendine gelen Hüseyin Cemil Acartürk,yattığı yerden güçlükle yetkililere seslenerek "Konuştuğuma dair fatura verin bana başka bir şey istemiyorum. Şu anda kriz geçiriyorum ölebilirim,sizlerden de davacıyım" diyerek tepkisini dile getirdi.

"AMBULANSI ARAYIN" TEPKİSİ

Kendisine yardım etmek için yanına yaklaşan genç kadına kimsesi olmadığını söyleyen Acartürk, evlatlarının bakmadığını ve kendisini dövdüğünü iddia etti. Bu sırada yerde yatan yaşlı adamla ilgilenmeyen bayi görevlilerine öfkelenen bir müşteri, "Ambulansı arayın neden bekliyorsunuz ki? Adam kriz geçiriyorum diyor, arayın ambulansı" diye tepki gösterdi.

FATURANIN ŞOKUNU ATLATAN YAŞLI ADAM: ZORUMA GİTTİ BAYILDIM

Faturanın şokunu atlatan yaşlı adam ayağa kalkıp sandalyeye oturarak, "Ben konuşmadan bu faturayı bana ödetmeye çalışıyorlar. Ben telefonla konuşmadım. Konuşmadığım halde bu kadar yüksek fatura nasıl çıkar. İhtiyar olduğum için bu fatura zoruma gitti bayıldım" diye konuştu.

Bayii yetkilileri ise, borç faturasının merkezden gönderildiğini bayi ile alakası olmadığını söyleyerek gerekli yazışmaların yapılarak konunun araştırıldığını kaydetti.