Muğla'da askere gidecek üçüzlerin kınasını jandarma yaktı

Menteşe ilçesi Ortakaöy Mahallesi'nde yaşayan üçüzler Hasan, Hüseyin ve Mustafa Girgin asker eğlencesi düzenlemek için jandarmaya müracaat etti.

Kardeşleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hem eğlenceye izin verdi hem de uzman erbaşlarla gecede üçüzlerin yanında yer alarak mutluluklarını paylaştı.

Ortaköy Düğün Salonu'nda gerçekleşen programda üçüzler ile arkadaşları, Muğla zeybeği oynadı ve Türk bayrağı açtı.

Oyunun ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli İdari Kısım Amiri Jandarma Astsubay Başçavuş Yaşar Arslan tarafından asker andı okutuldu. Üçüzlerin asker kınası da jandarma ekipleri tarafından yakıldı.

Kardeşlerden Mustafa Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatani görevini kardeşiyle Bilecik'te yapacağını söyledi.

Kardeşleriyle aynı anda vatani görevi yapacakları için çok mutlu olduğunu belirten Girgin, "Kardeşimin biri benimle Bilecik'e, diğer kardeşim Aydın'a gidecek. Şimdi çok üzülmüyoruz inşallah acemilik bittikten sonra yine beraber oluruz. Muğla İl Jandarma Komutanlığı bize çok yardımcı oldu. Bize bugün de özel bir program yaptılar ve bizi çok mutlu ettiler." dedi.

Üçüzlerden Hüseyin Girgin ise vatani görevini Aydın'da yapacağını ifade ederek, "Kardeşlerimle aynı anda vatani görevimi yapacağım için çok mutluyum. Bu duyguyu tüm gençlerin yaşamasını isterim. Bu gecede bizi yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar kardeşlerimden hiç ayrılmadığım için bunun hüznünü yaşıyorum sadece. Vatani görevimi yapacağım için ise çok mutluyum." diye konuştu.

Hasan Girgin de Bilecik'te kardeşiyle askerlik yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Üç evladının da vatana hizmet için gittiğini ve bununla gurur duyduğunu söyleyen anne Adile Girgin ise "İnşallah bütün annelerin evlatları sağlıklı ve sıhhatli gider gelir. Hiçbir anne ağlamaz, üzülmez inşallah. Üç çocuğum var şimdi üçü de asker." ifadesini kullandı.

Baba Hüseyin Girgin de üç evladının ilk defa baba ocağından ayrılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Vatanımız sağolsun. Allah güvenlik güçlerimizin her yerde yardımcısı olsun ve kaza, bela vermesin. Ülkemizde terör olayları sona ersin ve en kısa sürede vatanımıza huzur gelsin. Allah vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermesin. Evlatlarımın üçü de aynı anda askere gitmeyi kendileri istediği için onları ayırmak istemedim. Vatanıma, milletime hayırlı olsun."

Gecede jandarma ekipleri tarafından uzman erbaşlığın yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanan tanıtım broşürü asker adaylarına dağıtıldı ve sorulan sorulara cevaplar verildi.