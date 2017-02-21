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Muğla'da askeri araç devrildi

Dalaman'da askeri birlikte minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i uzman çavuş diğerleri er toplam 7 asker yaralandı.

21.02.2017 - 11:48
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muğla

Saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana gelen olayda, askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs devrildi.

1'İ UZMAN ÇAVUŞ 7 ASKER YARALANDI

Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş, diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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