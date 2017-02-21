Muğla'da askeri araç devrildi

Saat 02.00 sıralarında, Hava Meydan Komutanlığı içinde nizamiye yakınında meydana gelen olayda, askeri birlikte nöbet değişimi sonrası askerleri karargaha götüren minibüs devrildi.
1'İ UZMAN ÇAVUŞ 7 ASKER YARALANDI
Su tahliye kanalına düşen minibüsteki 1'i uzman çavuş, diğerleri er 7 asker yaralandı. Askeri birliğe çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Askeri yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.