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Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Marmaris'te 53 yaşındaki Önder Şahin, kuş avlarken tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.

24.01.2017 - 00:49
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Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Olay, bugün gündüz saatlerinde Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine gelen yabani tavukları gören evli ve 1 çocuk babası Önder Şahin, av tüfeğini alarak dışarı çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Tüfeğinin namlusunu yüzüne doğru tutarken dengesini kaybederek oturduğu yerden düşen Şahin, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Çevredekiler, yerde kanlar içinde yatan Şahin'i görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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