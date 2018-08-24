Muğla'da bir genç serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Manisa'dan Muğla'ya gelen Ahmet Şahin ve arkadaşları mesire alanında kamp kurdu. Şahin, girdiği Köyceğiz Gölü'nde hayatını kaybetti.

EKİPLER CESEDİNİ BULDU

Şahin ve 3 arkadaşı, havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Şahin’in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekibi, Şahin’in cesedine ulaştı.

Şahin’in cesedi, Köyceğiz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.