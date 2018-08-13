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Muğla'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bodrum'da yaşayan 57 yaşındaki Hızır Takış, evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

İHA | 13.08.2018 - 06:22..
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Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Hızır Takış evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

EKİPLER EVE BALKONDAN GİRDİ

Bir sitede yaşamını sürdüren Takış’dan haber alamayan yakınları Jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler Takış’ın evine gitti. Kapıyı çalan ekipler, televizyonun açık olduğunu fark etti. Balkondan eve giren ekipler oturma odasından Takış’ı kanlar içerisinde buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ilk incelemelerinde yaşlı adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Takış’ın defalarca bıçak darbesi alarak öldürüldüğü ve evine zorla girilmediği öğrenildi. Takış’ın cansız bedenini inceleyen jandarma ve cumhuriyet savcısı kesin ölüm sebebini öğrenmek için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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