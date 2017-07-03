Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı

Kenevir eken kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda, İsmail Durmaz, tarlaya girerken gözaltına alındı.
564 KÖK VE 3 KİLO KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, tarlada 564 kök ve kurumaya bırakılmış 3 kilo kenevir bitkisi ele geçirdi.
CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Üzerinden 30 gram esrar maddesi çıkan Durmaz'ın 4 ay önce Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği anlaşıldı. 4 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Durmaz, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.