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Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı

Fethiye'nin Eldirek Mahallesi Emirler Mevkii'ndeki dere yatağında hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen emniyet ekipleri, takip başlattı

03.07.2017 - 14:32
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Kenevir eken kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda, İsmail Durmaz, tarlaya girerken gözaltına alındı.

564 KÖK VE 3 KİLO KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, tarlada 564 kök ve kurumaya bırakılmış 3 kilo kenevir bitkisi ele geçirdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üzerinden 30 gram esrar maddesi çıkan Durmaz'ın 4 ay önce Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği anlaşıldı. 4 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Durmaz, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı


Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı

Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı

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