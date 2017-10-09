Muğla'da çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı yapıldı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir apart otelde kalan yabancı uyrukluların yurt dışına kaçacakları bilgisini aldı. Ekipler, takip ettikleri yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan çöp ve geri dönüşüm kamyonunu Hisarönü Mahallesi'nde durdurdu.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üzerinde Marmaris Belediyesi ve iş yaptırdığı özel firmanın adı yazılı 48 EB 768 plakalı çöp ve geri dönüşüm toplama kamyonundaki 12 Suriyeli ile bir organizatör gözaltına alındı.