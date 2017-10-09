taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.298
USD
3,7307
EURO
4,3815
ALTIN
153,71
PETR
55,5700

Muğla'da çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan Suriyeli 12 göçmen çöp toplama kamyonunda yakalandı.

09.10.2017 - 18:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir apart otelde kalan yabancı uyrukluların yurt dışına kaçacakları bilgisini aldı. Ekipler, takip ettikleri yabancı uyruklu göçmenleri taşıyan çöp ve geri dönüşüm kamyonunu Hisarönü Mahallesi'nde durdurdu.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üzerinde Marmaris Belediyesi ve iş yaptırdığı özel firmanın adı yazılı 48 EB 768 plakalı çöp ve geri dönüşüm toplama kamyonundaki 12 Suriyeli ile bir organizatör gözaltına alındı.

Muğla'da çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı yapıldı

Muğla'da çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı yapıldı

Muğla'da çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı yapıldı

İlginizi Çekebilir
Alanya'da yaz bitmedi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler plajlara adeta akın etti.
Sınırda askere sevgi seli
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal için sınıra askeri sevkiyat devam ediyor. Bölgedeki mahallerde ise askere sevgi seli var.
Kuş otelindeki görsel şölen 24 saat izlenebilecek
Yalova'da bulunan, son sayımlara göre 202 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nün, turizmi canlandırması bekleniyor.
Tıp öğrencisi fakülte çatısından ölüme atladı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Bilge Özlü, çatıya çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Büyükelçisi Bass'ın görüşme talebine ret

ABD Büyükelçisi Bass'ın görüşme talebine ret

267
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

382
ABD Konsolosluğu yargının kıskacında

ABD Konsolosluğu yargının kıskacında

157
Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

189
Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

136
Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

130
3. Havaalanı Alman medyasında

3. Havaalanı Alman medyasında

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM