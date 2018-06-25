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Muğla'da Cumhurbaşkanı'na ve halka küfürlü taciz

Seçimi kazanan Cumhur İttifakı seçmeleri Bodrum sokaklarında zaferi kutladı. Coşkulu kalabalığın arasına giren bir kişi, Cumhur İttifakı seçmelerine saldırdı.

AA | 25.06.2018 - 04:46..
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklamasının ardından Cumhur İttifakı destekçileri sokaklara döküldü.

Muğla'da bir kişi sevinç gösterilerine katılanlara saldırdı VİDEO

"BEN DERSİM ÇOCUĞUYUM"

Muğla'nın Bodrum ilçesindek, sevinç gösterilende vatandaşlara sözlü ve fiziki hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı. Cumhur İttifakı seçmeni, kendilerine ve Cumhurbaşkanı'na yapılan tüm hakaretlere rağmen saldırgana zarar vermeyerek kişiyi polise teslim etti.

"Ben dersim çocuğuyum" diyerek slogan atan şahıs, polis aracına götürülürken küfürlerine devam etti. Araca bindirilen saldırgan, polis aracını tekmeledi.

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