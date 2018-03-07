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Muğla'da deniz dibi temizlendi

Muğla Bodrum'da denizde yapılan temizleme çalışmasında cam, plastik şişe, teneke kutu, plastik boru ve sandalye gibi çeşitli atık çıkarıldı.

AA | 07.03.2018 - 18:03..
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Belediye dalış ekibince Turgutreis Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, denizden cam ve plastik şişe, teneke kutu, şezlong parçası, plastik boru ve sandalye gibi birçok atık madde çıkarıldı.

ATIKLAR SERGİLENDİ

Çuvallarla bir teknede biriktirilen atıklar, Turgutreis Balıkçı Barınağı'nda karaya çıkarıldı. Atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderilmeden önce bir süre sergilendi.

Muğla'da deniz dibi temizlendi

"ÜZÜLÜYORUM, SANDALYE BİLE ÇIKTI"

Atıkları inceleyen Eda Yurttaş, "Gerçekten çok üzülüyorum. Sandalye bile çıktı." dedi. Dalış ekibi kaptanı Deniz Büyüksöylemez, denizin temiz tutulması konusunda herkesin duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Muğla'da deniz dibi temizlendi

Muğla'da deniz dibi temizlendi

Muğla'da deniz dibi temizlendi

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