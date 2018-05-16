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Muğla'da deniz dibi temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği çalışmaları kapsamında tava, çekiç, cam ve televizyon gibi atıklar çıkarıldı.

AA | 16.05.2018 - 18:09..
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Kumbahçe Mahallesi'nde yaklaşık iki saat süren çalışmada, dalgıçlar, denizden cam, plastik şişe, mini televizyon, çekiç, tava, teneke kutu, plastik boru ve şezlong parçası çıkardı.

DENİZDEN ÇIKANLAR

Atık malzemeler, teknelerle karaya getirildi. Dalgıçlardan Öner Karaçiçek gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son deniz dibi temizliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muğla'da deniz dibi temizliği

Muğla'da deniz dibi temizliği

Deniz dibi temizliğine 2015'de başladıklarını anlatan Karaçiçek "Denizlerimizi temiz tutalım, çöpleri denize atmayalım. 'Çöplerimizi biriktirip, çöp kutularına atalım' diyerek vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık." dedi.

Muğla'da deniz dibi temizliği

Muğla'da deniz dibi temizliği

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