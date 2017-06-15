Muğla'da domuzdan kaçarken fenalaşan genç öldü

Bodrum'daki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda garsonluk yapan Gökhan Türk, dün saat 23.00 sıralarında işten çıkıp, arkadaşı Alican Yel ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parka gitti.

DOMUZDAN KAÇARKEN FENALAŞTI

Bir süre parkta oturan iki arkadaş, karşılarına çıkan bir yaban domuzunu görünce paniğe kapılıp, kaçmaya başladı. Bu sırada iki arkadaştan Gökhan Türk, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Bunun üzerine Yel, 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türk, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Türk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren Türk, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Gökhan Türk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.