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Muğla'da düğünden atılan havai fişek ormanı yaktı

Muğla'nın Ula ilçesinde düğünde atılan fişekler rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 7 dönümlük araziyi kül etti. Yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi.

DHA | 19.08.2018 - 09:17..
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Ula ilçesi Kızlan mevkiinde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Ula Göleti'ndeki bir restoranda yapılan düğünde atılan hava fişeklerin neden olduğu öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Muğla'da düğünden atılan havai fişek ormanı yaktı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 tanker, 1 dozer, 11 teknik personel, 3 memur ve 55 yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönümlük orman zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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