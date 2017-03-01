Muğla'da emekli İngiliz polisi ölü bulundu

Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartta eşi, kızı ve torunuyla birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Brian Bell, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Ailesinin haber vermesi üzerine aparta gelen 112 Acil Sağlık ekibi, emekli polisin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Bell’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

70 yaşındaki emekli polis Bell’in 20 yıl önce Türkiye’ye geldiği, yaklaşık 10 yıldır da Bodrum’da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.