Muğla'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin yakalanması için bu sabah kentte operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 13 eve eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Banka Asya'da hesaplarından örgüte 'himmet' adı altında bağış yaptığı öne sürülen emekli polis A.G. (49) ile H.B. (24), F.K. (40) ve G.T. (45) gözaltına alındı.

BASKIN YAPILAN EVLERDE ARAMA YAPILDI

Evlerde yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli evraklara el konuldu. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında G.O.'nun (30) arandığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.