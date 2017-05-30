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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Dalaman ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 zanlıya yardım ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

30.05.2017 - 14:17
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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan 9 zanlıya yer ve araç temini ettikleri iddiasıyla aralarında işçi, şoför ve esnafın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler L.K, K.K, M.D. ve A.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Dalaman ilçesinde 20 Mayıs'ta FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmış, bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

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