Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan 9 zanlıya yer ve araç temini ettikleri iddiasıyla aralarında işçi, şoför ve esnafın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler L.K, K.K, M.D. ve A.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMA YA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Dalaman ilçesinde 20 Mayıs'ta FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmış, bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alınmıştı.