Muğla'da fuhuş operasyonu

Polis ekiplerinin 1 aylık çalışması sonucunda Bitez Mahallesi’nde bir otele yapılan baskın sonucu kadınları pazarladığı iddia edilen H.B.Ö., S.D., H.T. ve G.K yakalandı.

Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 3 Kırgızistan uyruklu ve 2 Gürcistan uyruklu kadında otelde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolüne getirilen 9 kişi daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yabancı uyruklu 5 kadın yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kadın ticareti yapan 4 kişi ise adliye ye sevk edildi.