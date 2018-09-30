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Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, bazı vatandaşlar ve turistler o anları fotoğrafladı.

AA | 30.09.2018 - 12:03..
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Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi.

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metre kadar çekildiğini söyledi.

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

HER YIL YAŞANAN BİR GEL GİT OLAYI

Suyun çekilmesinde endişelenecek bir durumun olmadığını belirten Gümüş, "Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz." dedi.

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde yarın beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle sahillerdeki şezlong ve şemsiyeler toplandı.

Bölgede günübirlik tur yapan tekneler ise limana çekildi.

Muğla'da gelgit: Deniz suyu 20 metre çekildi

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