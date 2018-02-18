Muğla'da hem kar hem deniz keyfi

Hafta içi 900 rakımlı Yılanlı Dağı'na yağan kar sonrası vatandaşlar hafta sonunda hem deniz keyfini yaşadı hem de kar.

MUĞLA'DA İKİ MEVSİM BİR ARADA

Başta Menteşe olmak üzere Marmaris, Ula, Yatağan ilçelerinden gelen vatandaşlar, Yılanlı Dağı`nda kar üzerinde piknik yaptı. Çocuklar kartopu oynarken, büyükler de mangal keyfi yaşadı.

"DÖRT MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞAMAK MÜMKÜN"

Yılanlı Dağı`na gelen dizi ve sinema oyuncusu Muğlalı Gülnihal Demir, “Muğla’da dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün. Muğlamız bir cennet gibi. Bugün kardayız, Yılanlı`dayız. Kar yağdı. Sucuk ekmek yapıyoruz. 15-20 dakika sonra Akyaka’ya in, orası deniz kenarında yazlık gibi bir bahar havası. Ben 2007 yılından bu yana çekimlere gidip geliyorum İstanbul’a. 900’ün üzerinde uçuşum var. Ama İstanbul’a yerleşmeyi hiç düşünmedim. Hep gittim geldim, halen de gidip gelmeye devam ediyorum. Muğla, Muğla, Muğla. Başka bir şey demiyorum” dedi.